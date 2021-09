Mujer escapa con un cuchillo clavado en la espalda tras ser apuñalada por su expareja

Una brutal agresión fue protagonizada por Martín Ledesma, un pintor de 47 años que se encontraba prófugo de la justicia y que el lunes recién pasado regresó a la casa de Verónica Chávez, su expareja y madre de sus siete hijos, para intentar volver con ella, en la ciudad de Santiago del Estero, Argentina.

Sin embargo, al no tener la respuesta que quería, el hombre se molestó y en ese preciso instante atacó a la mujer mientras gritaba: "Vas a morir hija de p...".

No conforme con aquello, Ledesma apuñaló siete veces a la víctima, para luego correr alrededor de 70 metros y tirarse contra un vehículo, muriendo inmediatamente.

Cabe señalar que el hombre debía cumplir con una restricción perimetral, puesto que la mujer había denunciado con anterioridad que había sido agredida por él en medio de un "ataque de celos", informa TN.

"Tenía un cuchillo clavado en la espalda"

Nélida, una vecina de la pareja que fue testigo presencial del hecho, señaló que "eran las 16:00. Estábamos por ver la novela y escuchamos los gritos de Verónica. Salí y vi que el tipo le pegaba en el patio".

"Con otro vecino fuimos a ayudarla. Ya la había apuñalado Ledesma. Ahí, la dejó y empezó a correr por la (calle) Congreso hacia la Circunvalación", comentó.

Allí fue cuando la mujer salió ensangrentada a la calle pidiendo ayuda a los vecinos y exclamando: "Dios mío, déjame en paz".

"Le puse una silla y la pobre me dijo: 'Me siento muy débil. ¿Puedes recogerme el cabello?' Lo hice y vi que tenía un cuchillo clavado en la espalda. También, cortes en sus brazos", reveló Nélida.

Debido a la gravedad de las lesiones, Verónica debió ser trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde aún permanece internada y bajo observación.

"No sabemos qué se le cruzó por la cabeza"

Por otra parte, Estela, hermana de Ledesma, conversó con el medio Noticiero 7 y aseguró que "sabía que (él y la víctima) estaban separados, que ella lo sacó de la casa. Lo había denunciado. Tenían siete hijos".

"No me dieron detalles, no sé lo que pasó. Cada casa es un mundo. No sabemos qué se le cruzó a él por la cabeza. Estaban juntos hace 27 años. Lucharemos para seguir adelante", agregó.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

