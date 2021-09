Mujer es asesinada a puñaladas por su padre abusador: tenían dos hijos

Un caso de crimen, abusos e incesto perturbó a un pequeño pueblo en el estado Táchira, Venezuela, tras conocerse que Ruth María Lasso Ahumada, una mujer de 35 años, fue asesinada por D. Lasso Zabala, de 56, que era su padre y expareja, con quien además tuvo dos hijos: una pequeña de siete años y un joven de 18.

La mujer fue asesinada, la noche del sábado 28 de agosto de 2021, en el lado colombiano de Juan Frío, un sendero que conecta al pueblo de Villa del Rosario, Colombia, con el pueblo venezolano Llano Jorge, en el municipio Bolívar, detallaron medios locales.

Según el relato de los familiares, Ruth salió al mediodía de su casa en Llano Jorge hasta Villa del Rosario para recibir un dinero de parte de su padre, quien también era su expareja y papá de sus hijos. Sin embargo, cuando regresaba a su casa en la noche, él la asesinó, reportaron los medios.

Antes de la tragedia, Lasso Ahumada envió varias notas de voz a su tía, llamada Doris, pidiéndole que se encerrara en su casa con sus hijos y que, en caso de que su padre se apareciera en la vivienda, que no le permitiera entrar.

“Doris, hágame un favor, cierre esa puerta con seguro y no le vaya a abrir por nada del mundo a mi papá, si llega, por favor. No le vaya a comentar a mi mamá, porque no la quiero alterar; voy a pie para la casa. Hágame ese favor. Cierren esas puertas”, dijo la mujer a su tía mientras caminaba por la estrecha ruta.

Sujeto logró escapar

Más de diez notas de voz fueron enviadas por Ruth María, quien explicó que tuvo una discusión con el hombre, por lo que pidió a sus familiares que cerraran la casa con candado y que por ningún motivo le permitieran la entrada, haciendo énfasis en que no se acercara a su hija menor.

Por petición de la mujer, su hijo mayor, identificado como Jorlean, fue a buscarla al camino junto a Dayan, el hermano de Ruth de 13 años. No obstante, cuando llegaron al sitio, los jóvenes se encontraron con la pareja y presenciaron el femicidio.

Residentes llamaron a la Policía Metropolitana de Cúcuta, cuyos efectivos encontraron a la mujer sin vida junto a Jorlean. Los miembros de la Brigada Interinstitucional de Homicidios se encargaron de levantar el cadáver, que fue llevado hacia el Instituto de Medicina Legal.

El sujeto, por su lado, escapó rumbo a Colombia y no se han recibido noticias de su arresto.