Propietario de una estación de servicio dispara y atropella a delincuentes en pleno robo

El dueño de una estación de servicio atropelló a un adolescente de 16 años y mató a un hombre, de edad no precisada, después de que le robaran una bolsa con 40 mil reales, monto equivalente a unos 7.600 dólares.

En Campos Belos de Goiás, Brasil, los implicados llegaron en una motocicleta y se acercaron a un empleado, quien tenía el monto que iba a ser depositado en una agencia bancaria, de acuerdo a la Policía Civil.

Las cámaras de seguridad grabaron las imágenes en las que se observa cuando los delincuentes intentaron escapar, pero el dueño de la estación de combustibles, quien estaba dentro de una camioneta, acelera y los atropella.

El responsable de la investigación, Carlos Eduardo Florentino, afirmó que el empresario disparó contra uno de los ladrones, quien murió de forma instantánea. De acuerdo con Florentino, el propietario podría ser acusado por posesión ilegal de un arma.

Papá del adolescente le pide perdón al dueño de la estación

En otro video, el papá de uno de los involucrados manifiesta su vergüenza por lo ocurrido.

“Yo nunca hice eso, muchacho. Me arrodillo para ti todos los días y tú me rematas. Es una vergüenza. Lo siento por mi familia, mis amigos y quien me considere. Eso es una vergüenza en la vida”, afirmó el padre, de acuerdo con una publicación de G1.

El delincuente tenía antecedentes por homicidio y se encontraba prófugo de la justicia. El portal Dia Online señala que presumía del uso de armas en redes sociales.

El adolescente, quien solo tuvo lesiones leves en un pie, fue detenido por la policía, según se lee en el medio Surgiu. En el hecho intervinieron la Policía Militar de Goiás, el Grupo de Patrulla Táctica y el Cuerpo de Bomberos.

