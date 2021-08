Peligra aprobación del cuarto retiro del 10% por no contar con los votos necesarios

¿Qué pasó?

Mañana comienza una semana clave para el proyecto del cuarto retiro de fondos de pensiones, porque el miércoles 1 de septiembre la iniciativa tendrá su primer trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara.

Sin embargo, pese a que hace algunas semanas se vislumbraba una posible aprobación, esta vez el escenario se ha complicado.

De los 13 legisladores que componen la Comisión, algunos ya han manifestado sus posturas, principalmente del oficialismo, en donde decidieron alinearse y rechazar la propuesta.

¿Qué se dice?

El presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Marco Ilabaca (PS) sostuvo: "Esperamos saltar esta valla, está difícil, porque nunca antes este proyecto había recibido tantos obstáculos como el que hoy presenta. Pero estoy confiado de que podremos obtener los votos suficientes para que este proyecto siga avanzando".

El diputado Diego Ibáñez (CS) también señaló que la votación "se ve difícil" y que "hay incertidumbre".

"Todavía no se sabe si se va a aprobar en general y en el debate en particular, veremos cuál es la mejor manera de que esto no contribuya a subir el costo de la vida que termina por perjudicar a los más pobres", añadió el parlamentario.

Por el contrario, el diputado Francisco Chahuán (RN) fue enfático en manifestar que el cuarto retiro "no debe ser aprobado".

En esa línea, expuso que "no podemos seguir empobreciendo a los trabajadores chilenos con sus ahorros previsionales, cuando queremos sacar adelante una reforma previsional".

Así mismo, el integrante de la Comisión, Juan Antonio Coloma (UDI), indicó que "desde la izquierda, hay algunos que buscan destruir el sistema y para eso es mejor avanzar en el (retiro del) 100% de los fondos, porque no vamos a permitir que a ningún chileno le terminen por expropiar sus fondos de pensiones".

En contraparte, otra integrante de la Comisión, Pamela Jiles (PH), aseguró que "es importante que la ciudadanía se manifieste claramente. Haga saber a la clase política lo que va a ocurrir si este miércoles 1 de septiembre, rechaza la Comisión de Constitución este proyecto de cuarto retiro".

Si sortea con éxito en la comisión, el proyecto necesitará 103 favorables para pasar al Senado, y al no tener los votos del oficialismo, concretar el cuarto retiro se verá más difícil.

Ver cobertura completa