Hermanos entierran a su madre y hermana en el patio trasero de la casa para no pagar los funerales

Un par de hermanos de Illinois le afirmaron a la policía que enterraron a su madre y hermana en el patio trasero de la casa que compartían y se encontraba en condiciones deplorables.

Efectivos en el suburbio de Lyons, Chicago, Estados Unidos, comenzaron una investigación por homicidio el jueves 26 de agosto después de ingresar a la vivienda cubierta de heces y en la que encontraron frascos de orina, cajas y papeles apilados hasta el techo.

“Fueron varios litros de orina”, declaró el jefe de policía de Lyons, Thomas Herion. “No había baños en funcionamiento. Cada habitación, la puerta de entrada, la puerta de atrás estaban completamente bloqueadas con escombros, cajas ", afirmó el funcionario, de acuerdo con una nota publicada en el New York Post.

Los hombres, cuyas edades no han sido precisadas, responden a los nombres de Michael y John Lelko. Manifestaron que su madre falleció en 2015, después de que su hermana la empujara por las escaleras. También declararon que la mujer habría muerto por Covid-19 hace un par de años, pero para esa fecha el virus no había sido detectado en ese país.

"El control de bienestar ha llevado a que el Departamento de Policía de Lyons y varias agencias de aplicación de la ley lleven a cabo una investigación detallada", confirmó la policía.

Lyons police are out at this home. Police say the brothers who live there told them their mom and sister are buried in the backyard.



Investigators will be out here taking pics & videos of the land today. Excavation begins tomorrow. @cbschicago pic.twitter.com/m3BjVJVrwV