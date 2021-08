La historia de la madre que ofreció lavar ropa a mano para comprar un pastel de fresa que su hijo pidió en su cumpleaños

Francisca Rodríguez recibió el apoyo de una gran cantidad de personas luego de exponer su particular caso en redes sociales, el cual tuvo un único objetivo: cumplirle un importante deseo a Luis Ángel, su pequeño hijo.

La mujer encontró un grupo de ventas en la plataforma de Facebook, donde vecinos de la ciudad de Hermosillo, México, suelen comercializar ciertos productos y colocar avisos de trabajo.

La usuaria no desaprovechó la oportunidad y decidió realizar una publicación, ofreciendo lavar ropa a mano para poder comprarle un pastel de fresa que su hijo le pidió en el día de su cumpleaños, informa TV Azteca.

El mensaje de la madre

Así fue como la mujer escribió: "Ofrezco lavado de ropa a mano para poder juntar y comprar un pastel a mi niño que está próximo a cumplir cinco añitos. Quiere un pastel de fresas".

Francisca no se detuvó allí y dejó en claro que "ojo, es lavado a mano, no en lavadora. Me ubico en Palo Verde".

De manera inmediata los seguidores del grupo comentaron la publicación y le pidieron a la madre que les diera su dirección y cuenta bancaria para transferir dinero para que comprara regalos al niño. En paralelo, otros usuarios manifestaron la intención de enviar comida y bebestibles para la celebración.

Organizan caravana

Por otra parte, los habitantes de Hermosillo tuvieron otro emotivo gesto y planearon organizar una caravana para este domingo 29 de agosto a partir de las 17:00 horas al sur de Sonora.

En medio de todo, la mujer manifestó a medios locales que se sintió agradecida por el apoyo que recibió y afirmó que últimamente ha pasado por algunos problemas económicos, luego que su vivienda sufriera un voraz incendio. Pese a esto, Francisca afirmó que el próximo festejo de Luis Ángel será una sorpresa para él, y que tendrá su pastel de fresa.