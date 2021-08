"Milk Crate Challenge": Mujer al borde de la muerte por peligroso desafío viral de TikTok

Rumores de que una mujer de Texas, Estados Unidos, murió haciendo un peligroso desafío que se viralizó en la red social TikTok, llamado “Milk Crate Challenge”, fueron desmentidos por las autoridades policiales.

En las redes sociales se difundió el video de la mujer realizando el popular desafío, que consiste en escalar una pila de cajas de leche vacías. El resultado fue una caída que pudo ser fatal.

La pila más alta de cajas de leche, que constituye la punta de la pirámide, suele tener una altura de siete cajas. Una vez que el participante llega a la cima, debe descender por el otro lado de la estructura, explicó el portal de la revista Health.

Sis did the milk crate challenge in high heels….she won! pic.twitter.com/OEDWw3DeXA