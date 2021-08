Un pequeño mono se ha vuelto viral después de ser grabado al recoger una mascarilla del piso y luego colocársela sin ningún problema.

Lo curioso de este hecho, es que el animal se la coloca de forma "correcta" y avanza campante unos cuantos pasos para detenerse, colocársela y volver a caminar con el cubrebocas puesto; así durante tres ocasiones.

Este hecho provocó la risa de los testigos, quienes tuvieron la idea de grabar al primate colocarse la mascarilla, captando la "hazaña" del mono.

Hasta el momento, se desconoce el origen y fecha del video, pero ha causado furor dentro de los cibernautas, los que han aplaudido la inteligencia del mono al colocarse la mascarilla como corresponde.

El video ya acumula más de dos millones de visitas.

If you’ve already seen a monkey find a mask and promptly put it on its face today then just keep on scrolling… pic.twitter.com/Lv3WpeukyS