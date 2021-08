Niños desde 4 años pueden cambiar de género en escuelas de Escocia sin permiso de los padres

Los niños de cuatro años en adelante en Escocia ahora tienen la posibilidad de cambiar sus nombres y géneros en la escuela, sin el consentimiento de sus padres.

El diario The Telegraph publicó las nuevas directrices de inclusión LGBTQ+ creadas por el gobierno de ese país y que están contenidas en un documento de 70 páginas, en las que se resume un exhorto a no cuestionar a los estudiantes si desean cambiar su género.

A los profesores se les insta a preguntarles a los niños sus nombres y pronombres nuevos. Y junto a estos lineamientos, se les informó a las escuelas que los estudiantes transgéneros deben usar el baño o vestidor que deseen.

