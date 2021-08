Un esqueleto y lápidas en el jardín: Hombre insta a la gente a vacunarse con un inusual método

Un estadounidense proveniente de Raleigh, Caroline del Norte, cansado de que la gente rehuya a la vacunación contra el coronavirus, ideó un curioso método para motivar a las personas a que sí se vacunen.

Pero, lejos de lo convencional, Jesse Jones, no dudó en adornar su casa con temática de Halloween y con duros mensajes relacionados al coronavirus para que sus vecinos tomen consciencia respecto a la pandemia, consignó ABC 11.

En los tableros se pueden leer mensajes como: "No vacunados, nos vemos pronto, idiotas", "Escuché a Trump", "No fue un bulo", "Me enteré de las noticias por Fox (News)".

“The fact (is) that we didn’t take this serious.” Raleigh resident puts up display outside Oakwood home warning of COVID dangers and says his front yard plea is personal. His mother-in-law died from the virus. #ABC11 pic.twitter.com/aJFLe9ibnW