Fue hace poco más de una semana que el cantante Claudio Valdés, mejor conocido como "El Gitano", murió en un trágico accidente automovilístico en Concepción, en donde fallecieron dos personas más, entre las que se incluye a su polola.

Su deceso dejó un pesar en el mundo del espectáculo, sobretodo entre los cantantes jóvenes que lo veían como un referente. Un joven de 19 años de Los Ángeles, llamado Matías Álvarez, era su gran admirador y se perfila como el nuevo representante de la música flamenca en Chile.

En conversación con La Tribuna, Matías, que también participó en "Got Talent Chile", contó que él conocía a Claudio desde hace ya varios años en un paseo que él hizo a un complejo de piscinas municipales. "Yo llegué al lado de él y nos saludamos, y me dijo qué hacía. Le conté que me gustaba la música que él hacía".

"Quiero dejar huella en la música"

"Siempre he seguido la música gitana y me pidió que le cantara, para creerme. Canté y comenzó a decir 'olé, olé'. Le gustó y me dijo que tenía un futuro asegurado porque cantaba súper bien y porque tenía el registro gitano", añadió.

El día que le dijeron que "El Gitano" murió, confesó que no podía creerlo. "Habíamos hablado hace poco, teníamos proyectos, iba a venir a Los Ángeles. De lo que me acuerdo, le pedí a mi polola que me fuera a buscar. Mi familia me dijo que me acompañaba al funeral y cuando me dijeron que el velorio era en tal parte, recién vine a asimilar que había muerto, porque yo quería creer que estaba en el hospital".

Como una forma de honrar la memoria de Claudio Valdés, Matías contó que le encantaría llevar el legado musical del cantante en el futuro.

"Quiero ser yo y el Claudio para ir los dos de la mano, porque sería lo más bonito para mí. Es lo que tengo en mente, por si algún productor quiere juntar las voces y hacer un reconocimiento bonito para toda la vida. Quiero dejar huella en la música, sobre todo por Claudio. Él ha sido un pilar fundamental en mi vida", aseveró.

Escucha algunas canciones de Matías Álvarez:

