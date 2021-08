Un violento hecho se registró en Argentina el pasado martes, donde personas aún no identificadas balearon el auto de una mujer y dejaron un mensaje para amedrentarla por un presunto caso de infidelidad.

El hecho ocurrió en el barrio Hospitales de Rosario, donde pasadas las 21:00 horas la camioneta de la joven de 28 años recibió nueve impactos balísticos.

Junto al auto, dejaron un papel con el siguiente texto: "Esto te pasa por roba maridos".

Ante la sorpresa de sus vecinos, la afectada negó tener algún problema con alguien comprometido y que el único lío con hombres lo había sostenido días antes con un tipo por un hecho de violencia.

No tengo problemas con nadie. Sólo hace unos días con un chico. Estuve detenida, y el también, dijo a lo que añadió: "Él me tiró tiros en mi casa y yo salí en defensa propia. Ese es el único problema que puede haber, pero no estoy segura de que haya sido él".

Consultada, negó ser pareja de ese hombre, por lo que pedirá revisar las cámaras de televigilancia.

"Hay cámaras que deben haber capturado ese momento. Le voy a preguntar al vecino que las tiene”, sostuvo en declaraciones recogidas por Crónica.