Madre es asesinada a tiros por su novio frente a sus dos hijos aterrorizados dentro de su auto

Joana Peca, una madre de Florida, Estados Unidos, fue asesinada a tiros mientras estaba dentro de su automóvil con sus dos hijos. Uno de los niños es un bebé, quien estaba sentado en el regazo de la mujer cuando ocurrió el crimen.

El trágico suceso tuvo lugar la tarde del sábado 31 de julio de 2021, en la ciudad de San Petersburgo. Joana, de 27 años, recibió varios disparos en la cara. Las autoridades presumen que el asesino era su novio, quien es apodado “Bambi”, reseñó el New York Post.

Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Peca dentro del automóvil. Los niños no sufrieron ningún tipo de lesión física y el mayor de ellos estaba en el asiento trasero durante el tiroteo.

“Los niños salieron ilesos, pero aterrorizados por lo que acababa de suceder”, aseguró la portavoz del Departamento de Policía de San Petersburgo, Sandra Bentil, reseñó FOX13.

“Esta noche, dos niños pequeños se van a acostar sin su madre, y realmente nos gustaría que se hiciera justicia para los responsables, la persona o las personas responsables de su muerte”, comentó la vocera.

De acuerdo a la policía y la prensa local, el padre del bebé de Peca, identificado como Bejamin Robert Williams, pero mejor conocido como “Bambi”, es uno de los principales sospechosos del asesinato.

Armed & Dangerous Benjamin Williams is wanted in the murder of Joana Peca on July 31st.



He shot/killed Joana in front of her two young children.



If you know his whereabouts please contact #stpetepd:

727-893-7780 or text SPPD & your tip to #TIP411 pic.twitter.com/S7xEWRbgeL