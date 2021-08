Vinculan a dos rusos a la desaparición de Madeleine McCann: documental revela nuevos detalles

Los investigadores de un programa de televisión británico descartaron que el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, el alemán Christian Brückner, sea el culpable y en cambio señalaron a dos ciudadanos rusos de ser los posibles responsables.

Según la investigación, que será revelada a través de un próximo documental de Channel 5, existen nuevos indicios que podrían sustentar la teoría de que dos ciudadanos rusos sacaron a la niña de tres años de la cama de su apartamento en Portugal en el año 2007, reseñó el diario La Razón.

El fiscal encargado del caso de Madeleine en Alemania, Hans Christian Wolters, aún mantiene la posición de que el pedófilo convicto es el verdadero culpable y desde hace casi dos años dedica sus esfuerzos para demostrarlo. Sin embargo, las autoridades portuguesas tienen sus dudas sobre la culpabilidad de Brückner.

Nuevos testigos en el caso de Madeleine McCann

La noticia se produce en un momento en el que las autoridades alemanas no tienen “nada concreto”, de acuerdo a The Sun. El medio asegura que el equipo de televisión, liderado por un ex detective, tiene nuevos testigos que podrían dar un vuelco a la investigación.

Una fuente portuguesa declaró al tabloide británico que “la nueva información apunta hacia el hecho de que dos rusos podrían estar involucrados”.

En las reuniones de alto nivel que suelen sostener las autoridades británicas, alemanas y portuguesas, estos últimos dejaron claro que no creen que Brückner sea el culpable, pues aseguran que el fiscal Wolters aún no presenta “pruebas concretas” que puedan sostener su hipótesis.

Por los momentos los alemanes sólo cuentan con una única prueba que coloca al pedófilo como principal sospechoso: el posicionamiento de su teléfono celular, que lo sitúa a pocos metros de la urbanización Praia da Luz el día que secuestraron a Madeleine McCann en su apartamento, donde pasaba sus vacaciones junto a sus padres en mayo de 2007.

