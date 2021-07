Revocan sentencia que obligaba a un hombre a pagarle a su ex esposa por ocultar su bisexualidad

Javier Vilalta, un abogado de Valencia, España, logró revocar la condena que se le impuso por ocultarle a su ex esposa que era bisexual durante tres años. La corte lo obligó a pagar mil euros a la mujer por cada año que duró el matrimonio haciendo un total de aproximadamente 3 mil 500 dólares.

La sentencia, que fue dictada el año pasado, declaraba la nulidad civil de la unión matrimonial y obligaba al hombre a cumplir con la compensación económica, porque, según la jueza, “partiendo de que el desengaño personal no es resarcible económicamente, la compensación debe reducirse a la cantidad de 1.000 euros por cada uno de los tres años que duró el matrimonio”, aseguró Cadena SER.

Sin embargo, todo cambió este año, luego de que la Audiencia Provincial de Valencia dejó sin efecto el fallo. A través de su perfil en Twitter, el jueves 22 de julio de 2021, Vilalta manifestó su alivio. “Es una sentencia que beneficia a toda la sociedad española”, escribió.

“Doy la enhorabuena a la sociedad en general, al principio lo viví muy mal, tambalea lo que es una realidad en el pasado: la familia y todo. Después hubo un giro con el juicio, no podía estar quieto y había habido unos 25 casos en España. Muchos pagaban por vergüenza y dije ‘esto no puede ser’, esto me conectó con el activismo y con la obligación de denunciar”, agregó.

La Audiencia Provincial de València ha revocado la STCA juzgado num 9, declarando la revocación de la sentencia y declarando que no cabe la nulidad ni la indemnización. me siento con una sensación de paz, justicia y felicidad. mil gracias a todos vuestros apoyos. @FELGTB pic.twitter.com/Cmys1DrmUb — Javier Vilalta (@jvilaltai) July 22, 2021

Lo llevó a tribunales por supuesta infidelidad

Javier Vilalta y su esposa tuvieron una relación que duró cinco años, tres de ellos unidos en matrimonio, pero terminaron separándose todo a través de un divorcio que concretaron luego de un mutuo acuerdo, reseñó el diario El País.

No obstante, algunos amigos que tenían en común le insistieron a la mujer que su ex esposo siempre fue homosexual y tuvo relaciones con un conocido “antes, durante y después” de que se casaron, por lo que ella tomó la decisión de ir a los tribunales para resolver la situación.

La jueza le dio la razón a la mujer y dijo que la demandante no actuó de manera homófoba, sino que más bien “mostró pleno respeto hacia la homosexualidad de su ex esposo”.

Pero Vilalta replicó que “la parte demandante tenía como único objetivo demostrar que yo era homosexual y anular el libre desarrollo de la persona a lo largo de la vida, la sentencia era demoledora, esta sentencia se salta a la torera la Ley del Divorcio, aquí hay unos principios constitucionales conculcados y además estamos en un entorno civil, no religioso. Mi madre me decía 'paga los 3.000 y olvídate”.

“Lo que se ha hecho es presionar desde los poderes políticos para que nadie sea juzgado por su orientación o identidad sexual. Sin el apoyo mediático esto no habría sido posible así que estoy muy contento con la revocación de la sentencia”, dijo el abogado valenciano, ahora libre de todos los cargos.

Revocada la condena a Javier Vilalta por "ocultar" a su mujer una relación homosexual previa al matrimonio.



🔸 Fue condenado a pagar 1.000 euros a su expareja por cada año casado.#LaHoradeLa1 https://t.co/e7ND0tWpmT pic.twitter.com/QJg6d3BvPd — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 23, 2021

