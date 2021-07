"Un caso atroz": imputan a madre asesinato de su hijo autista y dejar su cuerpo en el desierto

Samantha Moreno Rodríguez, una mujer de California, Estados Unidos, fue acusada de asesinar a su hijo de 7 años, Liam Husted, quien sufría de autismo y cuyo cuerpo fue encontrado cerca de una carretera en Las Vegas.

Durante una comparecencia virtual, tras ser arrestada el pasado 8 de junio de 2021, la mujer, de 35 años, confesó a uno de los fiscales que estranguló al pequeño antes de dejar su cuerpo abandonado en un paraje desolado cercano a Las Vegas, informó Univisión.

On the morning of June 8, 2021, Samantha Moreno Rodriguez, 35, was arrested in Denver, Colorado by the Denver Rocky Mountain Safe Streets Task Force led by the @FBIDenver. She will be booked into an area jail pending extradition to Las Vegas.#BREAKING @FBILasVegas #LasVegas pic.twitter.com/lC0SmGF68x