Preso por asesinato de madre e hija se viraliza en TikTok y piden que rebajen su condena

Una madre de 24 años con su bebé de 21 meses cruzaba una calle en Bayshore Boulevard, en Tampa, Florida, cuando el auto que manejaba Cameron Herrin se las llevó por delante y las mató en 2018.

El chico participaba junto a un amigo de una carrera ilegal a bordo del auto Ford Mustang que sus padres le regalaron por motivo de su graduación en la escuela secundaria. La alegría se esfumó en segundos al quitarles la vida a dos inocentes, detalla el portal RT.

Las imágenes de Cameron Herrin en el juicio, realizado en abril, fueron ganando seguidores por su atractivo físico. Además, el video de la audiencia en la que se leyó su sentencia de 24 años de cárcel se hizo escandalosamente viral, con 20,8 millones de visualizaciones y casi 80 mil comentarios, recuerda Antena 3.

El chico queda completamente impactado al escuchar al juez y luego llora ante lo que será su futuro, ya que será en el año 2045 cuando salga en libertad.

His life and future have been destroyed and he has no hope for a better life, and he is not a premeditated killer. 24 Years is Unfair💔 #CameronHerrin #justiceforherrin pic.twitter.com/xnG7vGMWOo