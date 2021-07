Cancela su boda porque su novia no quería cuidar a sus tres hijos: "Mis hijos son primero"

James Flores, un joven de la ciudad de Nuevo León, en Monterrey, México, se volvió tendencia en las redes sociales luego de que canceló su boda. En un breve video explicó que no sólo buscaba una esposa, sino una mujer que quisiera ser la madre de sus hijos, algo en lo que no coincidía con su pareja.

Tres meses antes de que se llevará a cabo el matrimonio, que estaba pautado para el 16 de octubre de 2021, el joven canceló la boda y vendió el paquete que contrató para su fiesta, que incluía un almuerzo para 200 personas, mesa de dulces, pirotecnia y fotógrafos. Por todo pagó 4 mil dólares y lo vendió por tan solo 3 mil a otra pareja que contactó por Facebook, reseñó Clarín.

La decisión de cancelar el evento surgió a raíz de las diferencias relacionadas al cuidado de los tres hijos que Flores tuvo con otra mujer en el pasado. “Yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente no me apoyaba”, dijo. A la vez señaló a su ex prometida de no ser capaz de ofrecerles el cuidado que él esperaba.

Canceló su boda y logró recuperar su dinero

“Mis hijos son lo primero y prefiero quedarme como papá soltero”, explicó el joven mientras enseñaba con cierto alivio el fajo de dinero en efectivo que recuperó tras cancelar la boda.

“Si no quiere a mis hijos yo no puedo aceptar casarme con ella. Yo la quiero mucho, la amo y la respeto, pero como mamá para mis hijos no es la persona que yo quiero", manifes´to.

Tras publicar el video a través de su perfil en Facebook, el pasado martes 13 de julio de 2021, el joven acumuló más de 9 mil me gusta y más de 3 mil comentarios en tan solo tres días.

“Felicidades por esa sabia decisión, siempre primero los hijos”, escribió una persona en señal de apoyo. Sin embargo, no todos pensaron igual. “Felicidades a la chica por tomar la decisión de no casarse con este señor. Solamente quería una niñera”, criticó otro usuario.

Todo sobre Mundo