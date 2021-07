Un video dio cuenta de un dramático hecho en Nueva York, en donde se ve a una madre desesperada intentando rescatar a su hijo de un secuestro, a plena luz del día.

En el registro es posible observar a una mujer, llamada Dolores Díaz López, caminar junto a sus tres hijos por una vereda del distrito de Queens.

A un costado, está detenido un vehículo del que se baja un hombre, quien corre hacia la vereda para agarrar a uno de los menores, de tan solo cinco años, y lo introduce en el asiento posterior de su automóvil.

En medio de su desesperación, la madre del niño junto a sus otros dos hijos avanzan hacia el auto para intentar rescatar al menor a través de una ventana. Finalmente lo logran, al mismo tiempo que el hombre se da a la fuga.

BREAKING: @NYPD102Pct is searching for two men, one of which, snatched a 5-year-old boy off the street and tossed him in their car in front of his mother. The quick thinking mom pulled him to safety through a rear window. pic.twitter.com/rD9WY1Ds2u