Capturan a hombre que asegura ser un vampiro: Lo acusan de matar a 10 niños

Masten Milimo Wanjala es llamado el "Vampiro de Nairobi". Este hombre, de 20 años de edad, confesó que es el autor de al menos diez asesinatos de niños y no muestra arrepentimiento.

“El asesino, que no se disculpa por sus acciones, dijo a los detectives que disfrutaba mucho al matar a sus víctimas”, informó la policía de Kenia.

Los crímenes comenzaron cuando Wanjala tenía 16 años de edad. En los siguientes años se convirtió en un despiadado asesino serial, informa el Daily Mail.

El arresto ocurrió el miércoles 14 de julio, cuando las autoridades encontraron los cadáveres de un niño de 12 años y otro de 13 en el poblado de Kabete, a las afueras de la capital.

El sospechoso admitió rápidamente su participación en los crímenes y reveló parte de su conducta frente a las víctimas. Wanjala drogaba a los niños, los torturaba y en algunos casos les chupó la sangre.

