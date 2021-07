Tiburón mata a bañista ebrio que entró a orinar en el mar revuelto

Marcelo Rocha Santos, de 51 años, se encontraba tomando licor con otros amigos en la playa Piedade de la ciudad de Jaboatao dos Guararapes, en Brasil, cuando entró al mar para orinar.

El mar se encontraba agitado, una condición asociada con la llegada de tiburones, por lo que se ha advertido a los bañistas no entrar al agua, pero Rocha Santos no atendió las señales de precaución, detalla el Daily Mail.

El hombre entró con un amigo hasta que el agua cubrió la cintura. Mientras estaba orinando, un tiburón nadó velozmente hasta él y asestó un ataque en la zona de la ingle que en el acto le mutiló la mano y parte del brazo derecho.

El acompañante de Rocha se salvó milagrosamente y como pudo tomó a su amigo y lo llevó hasta la orilla donde la víctima cayó inconsciente y perdiendo mucha sangre.

“Mi amigo —llamado Edemir Sebastiao— era quien estaba con el hombre que fue atacado. De repente, vio al hombre sufriendo. Había mucha sangre en el agua”, narró a un medio local Edriano Gómez, uno de los testigos.

Shark Attacks, Kills Drunk Man Urinating in Brazilian Sea. Marcelo Rocha Santos, 51, was wading in the water with a friend reportedly drinking at Piedade Beach in Jaboãtao dos Guararapes when the sea became choppy and cloudy. Toronto Sun reported.😱 pic.twitter.com/amJD4KCBRl