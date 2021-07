Tiktoker engaña a sus parejas y es investigado por violación: "Les digo que soy estéril"

¿Qué pasó?

El reconocido tiktoker español Naim Darrechi, uno de los más famosos de Europa, se encuentra bajo investigación por violación tras admitir en una entrevista que engañaba a sus parejas para mantener relaciones sexuales sin utilizar preservativo.

Darrechi, de 19 años, admitió durante una entrevista con el youtuber Mostopapi que no utiliza condón porque “le cuesta mucho” y alardeó de mentirle a sus conquistas al decirles que es estéril para que accedan a tener relaciones sexuales sin protección, informó RCN Radio.

“No puedo, me cuesta mucho con el condón. Entonces, nunca lo utilizo. Hasta que un día pensé que era raro que no dejará a ninguna chica embarazada durante todo este tiempo. Un día me dije 'voy a empezar a acabar dentro siempre'. Y nunca ha pasado nada, estoy empezando a pensar que tengo un problema”, dijo.

Las polémicas declaraciones son motivo de risa y escándalo para Mostopapi, quien le preguntó al tiktoker cuál era la reacción de las mujeres que dudaban de hacerlo sin preservativo: “¿Y ellas nunca te dicen nada?”, a lo que Darrechi responde: “Sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas, que soy estéril. Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos”.

Naim Darrechi con 26 millones de seguidores en tiktok y Mostopapi con mas de 3 millones de seguidores en sus redes han hecho apología de la violacion.

Correrte dentro de una mujer sin su permiso es VIOLAR. @policia pic.twitter.com/OsHr3JiQS2 — Antonio Fernández (@antonioboke) July 11, 2021

Investigación contra el tiktoker

Estas palabras ocasionaron una gran indignación en las redes sociales e incluso causaron la reacción de la ministra de Igualdad del gobierno de España, quien aseguró que denunciará al tiktoker ante la Fiscalía del país por sus declaraciones durante el live.

“Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la ‘Ley del Sólo Sí es Sí’ lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía”, manifestó la ministra Irene Montero, desde su cuenta en Twitter.

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión



Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) July 12, 2021

Recientemente, Darrechi tomó sus historias de Instagram para emitir una disculpa pública. "Tengo que pedir perdón de corazón por mi inconsciencia. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo”, explicó.

“Hice un comentario que estaba fuera de lugar y que no es cierto. Esto es una locura que he dicho yo. Ojalá que no hubiera salido. Todo lo que digas sobre eso tienes razón. Lo siento”.

Top número 1 de peores disculpas: Naim Darrechi. pic.twitter.com/0CyVjir4mZ — Reina de Genovia (@ArihannaG) July 12, 2021

