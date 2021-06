Un edificio de 12 pisos frente al mar colapsó parcialmente en Florida este jueves, dejando al menos un muerto, diez heridos y 30 desaparecidos, en tanto las autoridades emprendieron un importante operativo para buscar supervivientes.

Imágenes de video mostraban una importante porción del edificio, en la ciudad de Surfside, justo al norte de Miami Beach, reducida a escombros y con el interior de los apartamentos a la vista.

"Mi jefe de policía me dijo que al menos transportamos a dos personas al hospital esta mañana y una murió. Atendimos a 10 personas en el lugar", dijo el alcalde de Surfside, Charles Burkett, a NBC.

JUST IN: 7News has obtained surveillance video of the moment the Champlain Towers South Condo collapsed in Surfside early this morning.



According to a fire official, 35 people were pulled from the collapsed building. Search and rescue efforts ongoing. https://t.co/Ac7KgnJOSO pic.twitter.com/oeczbumRG9