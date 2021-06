Edificio de Miami colapsó parcialmente: se desconoce si hay víctimas

El colapso parcial de un edificio en Miami, Estados Unidos, provocó las alertas en dicha localidad por parte de los bomberos de Miami Dade Fire Rescue.

Esta información se dio a conocer a través del twitter de dicha institución, quienes fueron al lugar de los hechos.

"#MDFR está en la escena del derrumbe parcial de un edificio cerca de 88 Street y Collins Avenue", señalaron desde la red social.

#MDFR is on scene of a partial building collapse near 88 Street & Collins Avenue. Over 80 MDFR units including #TRT are on scene with assistance from municipal fire departments. Updates will be provided on Twitter as they become available.