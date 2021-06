Mujer es multimillonaria por error: recibe 1.000 millones de dólares y no puede devolverlos

Una sorpresa mayor se llevó una mujer a la hora de dirigirse a un cajero automático para girar dinero y encontrarse que en cuenta bancaria contaba con un depósito de casi 1.000 millones de dólares, lo que causó su asombro en Tampa, en Florida, Estados Unidos.

Fue lo que le ocurrió a Julia Yonkowski, quien se encontró que en su línea de crédito contaba con la suma exacta de 999.985.855.94 millones de dólares (733.889.618.984 millones de pesos chilenos), monto que fue recibido por error.

La situación desconcertó a la mujer y esto se acrecentó aún más, ya que por ahora no logra devolver el dinero a su dueño, convirtiéndose de la noche a la mañana en una de las mayores multimillonarias de Estados Unidos.

"Oh, Dios mío, estaba horrorizada"

Ante el panorama y al ver el recibo del ticket que le arrojó el cajero, Julia Yonkowski, se acercó a la sucursal del Chase Bank, pero hasta ahora no le dan una solución y nadie de la entidad le devuelve las llamadas.

"Oh, Dios mío, estaba horrorizada. Sé que la mayoría de la gente pensaría que ganó la lotería, pero yo estaba horrorizada", confesó la mujer en declaraciones a WFLA.

Y ante la negativa para devolver la millonaria suma, agregó que "simplemente no puedo seguir. Me atasco con su sistema automatizado de respuesta y no consigo a una persona para hablar en el banco".

"Me asusta un poco"

El hecho mantiene complicada a la mujer, quien señaló que "leí muchas historias sobre personas que tomaron el dinero y luego tuvieron que devolverlo. Yo no haría eso de todos modos porque no es mi dinero".

Sobre el mismo punto, agregó que "me asusta un poco por el tema de las amenazas cibernéticas. No sé qué pensar".

Hasta ahora la entidad bancaria no aclara qué sucedió en este caso que convirtió a Yonkowski con esta "nueva fortuna" en la persona en el lugar 615 como la más rica de Estados Unidos.