Hombre volcó con su auto, intentó pedir ayuda y murió atropellado en la ruta

Pesar causó en la comuna de El Palenque, en la provincia argentina de Entre Ríos, la muerte de José María Hillairet. El hombre de 42 años fue atropellado luego de que volcara con su auto desde un puente e intentara pedir ayuda en la ruta 12, a unos 40 kilómetros de Paraná.

Según detalla Clarin, el trágico suceso ocurrió alrededor de la 08:00 del sábado en el puente del aroyo Aromito. Allí, momentos antes de ser atropellado, Hillairet perdió el control de su vehículo y terminó a varios metros del camino.

Tras el accidente, el hombre logró salir de automóvil y caminó hasta la ruta para pedir ayuda. Lamentablemente al llegar al puente Hillairet fue atropellado por el vehículo de una joven de 23 años que circulaba en dirección a Paraná.

Según los investigadores la intensa lluvia del momento habría impedido a la joven ver a Hillairet. Además, no se descarta que producto de su accidente minutos antes, el hombre estuviera aturdido y no se diera cuenta que estaba sobre la calzada y no en la berma.

Pesar en El Palenque

El hombre había sido parte del Consejo Comunal de El Palenque, por lo que desde la página de Facebook de la localidad le dedicaron una sentida despedida.

"La Comuna de El Palenque expresa su profundo dolor por el fallecimiento de José María Hillairet, quién fuera integrante del Consejo Comunal, una gran persona, reconocida por su vocación de servicio y su buena predisposición", señala la publicación.

"Queremos reconocer su continua tarea y el trabajo mancomunado con todos los integrantes de la comuna. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento y enviamos nuestras condolencias y apoyo", agregaron.

La publicación se llenó de comentarios y condolencias de los vecinos del lugar, dentro de los que destaca la despedida del cuñado del hombre fallecido.

"QEPD mi querido cuñado, aún no caigo, pensar q ayer estuve hablando con él, lo ví feliz, que tu luz ilumine el camino de mi hermana, mi sobrinito y toda su familia, TE QUIERO CUÑA y SIEMPRE en mi corazón", escribió Daniel Gustavo Córdoba.