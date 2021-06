Madre recibe millonaria multa por fiesta clandestina de hijo: "No lo terminaré nunca de pagar"

Una madre está viviendo un verdadero drama debido a que fue infraccionada con una millonaria multa por culpa de su hijo, quien organizó una fiesta clandestina que fue descubierta y que contó con la presencia de 100 invitados.

Se trató de una celebración de cumpleaños que fue realizada a finales de marzo en una vivienda enclavada en la localidad argentina de Villa San Carlos, en La Plata, en medio de las restricciones sanitarias impuestas ante la pandemia de coronavirus.

El evento llegó hasta la justicia se dictó una dura sanción, ya que mamá del joven organizador deberá pagar una multa que alcanza a los 703 mil pesos argentinos, es decir sobre $5 millones chilenos.

"Era el cumpleaños del amigo de mi hijo"

La multitudinaria fiesta se realizó el pasado 22 de marzo y ahora la propietaria de la vivienda, Alejandra, fue notificada de su sanción.

La situación generó su reacción y en declaraciones a TN Noticias sostuvo que "era el cumpleaños de un amigo de mi hijo. Él no me había avisado, cuando llegué estaba lleno de gente".

Sobre la versión de su hijo, la madre aseveró que "él me reconoció que estuvo mal y yo me hice cargo de la multa porque soy la dueña de la casa".

Sin embargo, la situación le generó un grave inconveniente, ya que incluso podría ser embargada.

"Me quieren sacar la mitad de mi sueldo. Son varias cuotas, no lo voy a terminar nunca de pagar porque no cobro esa plata, ni la tengo”, expresó preocupada.

Graves incidentes post fiesta

A la infracción sanitaria, el Juzgado de Faltas de La Plata sumó lo ocurrido al momento de la fiscalización que terminó con agresión a los inspectores y ocasionar daños en los autos comunales.

Según indicaron fuentes judiciales a Télam, "las personas que salían del lugar arrojaron piedras, agredieron a los agentes de la comuna y rompieron el parabrisas de uno de los móviles de los agentes municipales".

Bajo este panorama se aplicó la sanción, aduciendo que se incumplieron las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades transmisibles y se obstaculizó la tarea de inspectores.

