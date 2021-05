"No hay de tu talla": joven denuncia discriminación tras ser rechazada para trabaja de azafata

Alba Nevado, una joven azafata de España, denunció públicamente su tristeza por la pérdida de una oportunidad de trabajo en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, donde fue enviada a casa por no contar con un uniforme apropiado para su talla y peso.

Su experiencia con la empresa que la contrató se hizo viral en las redes sociales tras compartir un video en el que explica cómo, a pesar de ser una persona capacitada para el trabajo, fue obligada a abandonarlo porque el uniforme que le habían dado no le quedaba bien, detalló el portal 20 Minutos.

“En pleno año 2021 y siendo una época marcada por el supuesto aprendizaje del ser humano tras la vivencia de la pandemia, me he visto rechazada por mi talla y peso”, escribió la joven de 22 años en la leyenda del video que publicó desde su cuenta en Instagram al salir del recinto ferial.

Le dieron un uniforme con la talla equivocada

“Me habían contratado como azafata para estar en FITUR. Tuve la formación y me dieron un uniforme de talla única. Al llegar a casa me lo probé y no me estaba bien”, relató la joven al comienzo de su mensaje tratando de contener las lágrimas.

Cuando trató de conseguir un uniforme de su talla, sus encargados solo pudieron ofrecerle una prenda de talla 42, por lo que le sugirieron que podría ir a trabajar con otro atuendo con la condición de que fuese de negro.

El 19 de mayo de 2021, Alba decidió asistir al trabajo con una hora de anticipación para conseguir un uniforme de su talla. Sin embargo, cuando llegó a la Institución Ferial de Madrid, sus empleadores la señalaron como “la del problema”. “Como si tener una talla 46 fuese un problema”, comenta Alba con indignación.

Quisieron ofrecerle otro trabajo

“Te sientes como una auténtica mierda cuando no tienes el problema. Mi problema no es tener una talla 46, mi problema es que gente que ofrece un puesto de trabajo sabiendo la talla que tengo, no esté preparada para asumir que tiene que tener un uniforme de esa talla para poder trabajar”, expuso.

A raíz de la gran atención que obtuvo el video, que ya recoge más de 3 millones de reproducciones, Alba Nevado recibió varias disculpas, tanto del ente ferial organizador como la compañía directamente involucrada, quienes intentaron enmendar la situación ofreciéndole otro puesto de trabajo.

