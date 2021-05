“¿Alguna vez has sentido que no eres bueno para nadie? Lo estoy sintiendo Duele mucho aquí. Por favor, ayúdame”, escribió a sus vecinos un adolescente de 14 años que vive una situación de maltrato por parte de su padre.

“No puede soportar. Estoy en la mayor desesperación de mi vida”, agregó el chico, quien dice recibir agresiones dentro de su casa por ser homosexual. La situación se registró en Jataí, en el suroeste de Goiás, Brasil, informó TV Globo.

Los vecinos recibieron la nota del joven y para ayudarlo colocaron la denuncia y grabaron momentos en que el hombre le grita y lo golpea. “Estoy cansado de decírtelo. ¿No te dije ya que te cambiaras? Tienes que cambiar, ¿sabes por qué? Porque si no cambias, te mataré, te volaré”, se escucha en el material.

Investigan homofobia

La Policía Civil detuvo al sujeto, pero durante los interrogatorios alegó que no se trata de una reacción por homofobia. “Dijo que no le importa, que acepta y que ya había hablado con el adolescente, pero lo pilló accediendo a videos pornográficos en su celular y no controló su enfado", precisó la delegada para el caso Paula Daniela Ruza.

Se inició una investigación del caso, que incluyó una evaluación del menor, a quien le encontraron marcas de golpes en sus piernas y otras partes del cuerpo. También escucharon y vieron los materiales grabados, leyeron la carta y estarán interrogando a vecinos y familiares.

Según la legislación brasileña, la homofobia califica de la misma forma que el racismo. De comprobarse que se trata de este delito, el padre del menor podría ir a juicio y recibir una condena más fuerte. Sin embargo, el proceso apenas comienza.

La madre del joven admitió estar al tanto de la situación y que se ha originado porque su hijo “tiene tendencia a la homosexualidad”. El día de la agresión se encontraban presentes las dos hermanitas menores del chico.

Mientras cursa la investigación, al adolescente lo tendrán en casa de una tía y recibirá asesoría psicológica. El consejo de tutela de Jataí reveló que por este caso reposan otras denuncias.

“Lo escuchamos gritar, pidiendo ayuda. Es difícil para las personas que son madres ver una situación como esta”, agregó una vecina.

Todo sobre Mundo