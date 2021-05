La pandemia de coronavirus está golpeando con fuerza a Perú y desatando una tragedia en la vida de una mujer, quien a sus 28 años ha sufrido una devastadora situación como es la muerte de 13 familiares cercanos, entre tíos, primos y un abuelo, a causa de la enfermedad.

Un duro golpe que Hellen Ñañez parece no superar, ya que por estos días clama por la salud de su padre, también contagiado y que libra una dura batalla contra el virus.

“Ya no tengo más lágrimas, la verdad. Esta enfermedad me está arrebatando la familia, nos está arrebatando los sueños, nos está arrebatando la tranquilidad", sostuvo la apesadumbrada habitante de la localidad portuaria de Pisco.

"Ya no tengo la capacidad de seguir soportando"

La situación de Hellen es conmovedora, ya que en medio de la pandemia optó por ir a visitar al cementerio a sus seres queridos que partieron afectados por una enfermedad que no da tregua.

"Ya no tengo más capacidad de seguir soportando esto. Trato todos los días de mantenerme fuerte, pero el coronavirus nos arrebató la familia", aseveró en declaraciones a la agencia Reuters.

"Mi papá no me puede dejar"

Y la angustia continua para Hellen, quien vende jabones para subsistir tras dejar sus estudios de psicología, ya que los dineros que tenía debió usarlos para afrontar la crisis sanitaria y ahora ayudar a su padre internado por coronavirus.

Ante el panorama, todos los días llega hasta el hospital para tener información sobre el estado de su progenitor, quien ya lleva 17 días internado.

"Ya he perdido a 13 familiares y a mi papá no lo quiero perder, no lo voy a perder, no quiero perder a nadie más. Mi papá no me puede dejar. Está en cuidados intensivos, pero sé que va a salir", relató

Al cierre de sus dichos y entre lágrimas por su drama, sentenció que "no creo que la vida pueda ser tan injusta y que ahora me quiera quitar a mi papá".

