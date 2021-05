En medio de la lucha contra la pandemia del coronavirus, Norberto Di Natale, un hombre de 64 años, relató su experiencia tras padecer la enfermedad, generando impacto al indicar que estuvo muerto por algunos minutos, pero logró volver a la vida ganando la batalla al Covid-19.

Su caso se registró en la localidad de Pergamino ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina, donde este hombre tras verse infectado fue internado, vio morir a otros pacientes, fue intubado, sufrió a causa de la fiebre, permaneció en estado de coma e incluso estuvo muerto por un momento.

"Vi la luz al final del túnel"

La complicación para Roberto comenzó en octubre de 2020 cuando se le detectó la enfermedad que le generó una neumonía bilateral, por lo que estuvo internado 35 días en una clínica, lo que se extendió por dos meses al ser ingresado a un centro hospitalario.

"Me cuidé con mascarilla y todas las medidas, pero me contagié igual y estoy seguro que fue en mi taller, no iba a otro lado", relató a Radio2 de Rosario.

Sobre lo vivido agregó que "tuve una fiebre tremenda. Un viernes me pasaron plasma, a mí y a mi compañera de habitación, pero ella murió a las pocas horas. Al día siguiente, me inyectaron plasma de nuevo y a otra compañera más, pero a la hora también falleció. Sólo pensaba que me podía tocar a mí".

Tras complicarse su cuadro fue inducido a coma para intubarlo y ser sometido a oxigenación, un proceso donde incluso debió ser reanimado por los médicos, ya que según indicó "estuve unos minutos sin vida".

"Vi la luz al final del túnel. Yo eso lo escuchaba en la televisión o en otras personas y dudaba, pero yo lo viví. Es impactante", sostuvo.

Bajó 20 kilos producto del coronavirus

Tras lograr el alta, Roberto regresó a su hogar con el rótulo de haber vencido a la enfermedad, pero padeciendo secuelas.

"Yo pesaba 82 kilos y luego de estar internado pesaba 60 kilos, no tenía movilidad", indicó.

"Sólo Dios puede saber por qué me salvé. Va más allá de un milagro, no tengo explicación", declaró.

Al cierre de sus dichos, expresó que "veo a gente que piensa que este virus no existe y me parece una barbaridad. Si no nos cuidamos en sociedad vamos a estar en un serio problema. Depende de nosotros".

