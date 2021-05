Debido a la prolongada cuarentena por la crisis sanitaria de coronavirus en India, la cantidad de turistas en aquel país ha disminuido dramáticamente. Ante esta situación, grupos de monos aprovecharon y se adueñaron de hoteles de lujo.

Los vecinos del sector capturaron el registro de los primates bañándose en las piscinas del recinto y también paseándose por los balcones de las construcciones.

Pese a que la presencia de animales en ese país es muy normal, todo se agravó por la pandemia y por la falta de personas en los hoteles.

Monkey having great time at Swimming pool of Hotel Hayat, Delhi India, due to the lock-down in India. pic.twitter.com/zjN7ykkMhp