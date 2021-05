Alireza Fazeli Monfared era un joven de 20 años que fue asesinado el pasado martes 4 de mayo por su propio medio hermano y sus primos por el solo hecho de ser homosexual.

Los familiares del joven se enteraron de su orientación sexual cuando abrieron una carta de la Oficina de Conscripción de Irán en la cual se detallaba que Alireza era eximido del servicio militar obligatorio de dos años debido a "depravaciones morales y sexuales como la transexualidad".

La muerte de Alireza

"A las 7 pm del martes Alireza tuvo su última conversación telefónica con su madre. Después su medio hermano lo contactó con el pretexto de que su padre quería verlo, lo subió a su auto y se lo llevó a las afueras de la ciudad", contó a IranWire, Aghil Abyat, un amigo cercano de Alireza.

Durante la noche su medio hermano y dos primos dieron muerte a Alireza decapitándolo en el pueblo Borumi, cerca de la ciudad de Ahvaz.

"No hubo noticias de él hasta el miércoles, cuando el medio hermano de Alireza llamó a su madre y le dijo: 'Lo hemos rematado'. En otras palabras, él confesó el asesinato de Alireza. Encontraron su cuerpo bajo unas palmeras. Ahora está con el médico forense y su madre fue hospitalizada debido a la conmoción", dijo Aghil.

Desde hace tiempo el medio hermano de Alireza se quejaba con su padre respecto a la apariencia y a la forma de vestir del joven de 20 años, señalando que era una "deshonra" y una "vergüenza" para la familia. Los tres hombres acusados del crimen fueron arrestados.

Iran International

"Es un dolor insoportable"

En mensajes de audio Alireza le había contado a Aghil que se encontraba en peligro y que temía por lo que podían hacerle sus familiares, es por esto que ya tenía planeado irse a Turquía y posteriormente a un país europeo.

"No hay nada más difícil que esperar ver a alguien a quien amas y de repente te enteras de que está muerto", dijo Aghil. "No hay nada más difícil que no poder verlo nunca más, o escuchar su voz, para siempre. Este es un dolor insoportable que permanecerá en mi corazón hasta el fin de los tiempos".

"El suelo donde se encuentran las palmeras retendrá el aroma de tu sangre para siempre. Mientras las palmas se eleven hacia el cielo, serán testigos de tu asesinato. Y si una flor crece allí, será en agradecimiento a tu sangre, que fue derramada tan injustamente" agregó el joven dirigiéndose a su amigo perdido.