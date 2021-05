Un conmovedor caso de maltrato infantil se ha hecho público luego que una comerciante encontrara una nota de "auxilio" escrita por una niña en México. Astrid Martínez Ayala leyó en una caja de cartón de cerveza el alarmante mensaje de la pequeña, de la que solo se sabe su nombre.

“Mi papá, Juan, me regaña, mi mamá, Isabel, me pega, se enoja; además me quiero morir. Soy Camila”, se lee en uno de los lados del cartón. Astrid encontró el mensaje, el 2 de mayo, y de inmediato le tomó una foto y la difundió en su cuenta de Facebook.

Se activan para buscar a la niña

“Desgraciadamente ese cartón de cerveza puede venir de cualquier parte de la región, ya que son empaques reciclados que van dando vuelta en cada pedido... Pero si alguien conoce alguna familia con esos nombres, no nos quedemos callados", escribió Astrid.

Las redes sociales han activado la búsqueda de “Camila”, sobre todo en el estado de Coahuila, donde se sospecha que viva la menor, informó el diario El Universal. Aunque los datos son escasos, se cree que se puede dar con su ubicación porque se tiene el nombre de sus padres.

Se espera que el caso sea investigado por la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado de Coahuila.

Antecedentes

En enero de este año, un niño en Estados Unidos fue rescatado de un cuadro de maltrato cuando una camarera de un restaurante notó algo extraño. El menor tenía moretones en el rostro, se comportaba con miedo y sus padres no pidieron comida para él.

La empleada buscó la manera de mostrarle al menor una notita en una servilleta donde le preguntaba “¿Necesitas ayuda?”, y el niño, como pudo, asintió con la cabeza. El caso fue reportado inmediatamente a la policía y el chico pudo ser resguardado por las autoridades.

