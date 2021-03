¿Qué pasó?

El gobierno de Inglaterra, el país más castigado de Europa con casi 127.000 muertos, incluyó recientemente a las personas sin techo entre los grupos prioritarios para la vacunación en una campaña masiva que llegó a 30 millones de personas.

"Es muy importante que nadie quede atrás", afirmó el ministro de Sanidad, Matt Hancock, que prometió incluir a todos los migrantes independientemente de su estatus legal, al hacer el anuncio a mediados de marzo.

Dispuestos a vacunarse

Sin techo desde los 18 años, Mac oculta sus largos rizos rubios bajo la capucha de una sudadera deportiva recibió la oferta en el refugio nocturno donde ahora duerme.

"¡No quiero morir del covid!", exclamó Mac, dispuesto a vacunarse inmediatamente pese a tener 25 años, en el marco de la masiva campaña desplegada en el Reino Unido, que puso a las personas sin hogar entre los grupos prioritarios.

Donde vive Mac, es uno de los hospedajes visitados por el doctor Alex Fitzgerald-Barron en Winchester, en el sur de Inglaterra, en un esfuerzo por hacer llegar la vacuna a estos "pacientes de alto riesgo".

Combinación de enfermedades

Sus sistemas inmunitarios están deprimidos por una combinación de enfermedades, afirma, enumerando "trastornos psicológicos, neumonías frecuentes, infecciones dentales y dermatológicas" o "alto riesgo de hepatitis C si se inyectan drogas".

"Si atrapan el covid-19 tienen muchas más probabilidades de acabar en el hospital y morir", aunque sean jóvenes, asegura.

Pero Fitzgerald-Barron, como un puñado de otros doctores, había empezado antes, utilizando su "criterio médico" para clasificarlos como enfermos "extremadamente vulnerables", uno de los primeros grupos inoculados.

En una pequeña nevera

Mientras otros utilizan clínicas móviles en pequeñas ambulancias, a este doctor le basta con una pequeña nevera que enchufa en su automóvil.

En ella carga por la mañana las dosis del día. Y cuando llega a un albergue, vuelve a enchufar la nevera en la pared, listo para recibir a estos pacientes tan "difíciles de localizar que es necesario pasar por las asociaciones caritativas que ya tienen contacto con ellos".

"Si no hubiese estado en el refugio nocturno, no me habrían ofrecido la vacuna", dice Mac. "Conozco a personas que viven en tiendas de campaña en los campos a los que nunca encontrarán", agrega este joven de barba y viva mirada azul que habla a toda velocidad.

"Un buen resultado"

En enero, el médico Fitzgerald-Barron localizó a 114 personas de las que 74 accedieron a vacunarse, lo que considera "un buen resultado" logrado gracias a una "relación de confianza personal".

"Tuve que ir a donde ellos estaban para explicarles lo que era", afirma, seguro de que si hubiesen recibido un simple mensaje escrito nadie habría pedido cita por recelo del sistema.

Es el caso de Leighan, de 35 años, que rechazó la invitación. "Creo que todo esto es una gran conspiración para controlar a la población", afirma mientras come espaguetis con tomate en el centro de acogida de Trinity, una asociación de Winchester que ayuda a personas sin hogar.