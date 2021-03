"Dejaste entrar al diablo en esta casa", expresó Darnel Wolfe con lágrimas en los ojos, al enterarse de la muerte de su hijo biológico Ayden Wolfe, de 10 años.

El niño vivía con su madre y su novio en un apartamento en St. Nicholas, ubicado en la calle West 131st y el bulevar Frederick Douglass de Nueva York, Estados Unidos.

Puertas adentro, Ayden soportó todo tipo de maltratos hasta que fue asesinado, literalmente, a golpes. La historia de Ayden ha causado conmoción por los detalles divulgados por la Fiscalía, reportan medios locales.

Por el hecho fue detenido Ryan Cato, un sujeto con historial violento, y quien recién se había mudado con la madre del menor. Vecinos reportaron al 911 una situación irregular en uno de los apartamentos, pero inicialmente las autoridades no encontraron el sitio exacto de donde provenían los ruidos.

NYPD now says it responded to a 911 call on March 5 from someone who heard banging and screaming on the 4th floor of a Harlem apartment building where Ayden Wolfe, 10, was found beaten the next day. Officers tried unsuccessfully to find out which unit the noise were coming from: pic.twitter.com/sChoTBIJcT