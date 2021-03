La escena que grabaron varios familiares que ingresaron a la zona de los hornos crematorios de un cementerio de Lima, Perú, provocó un escándalo. En las imágenes, se aprecian varias cajas apiladas incinerándose.

Se trataba de una cremación colectiva, secreta, a espaldas de los dolientes, informan medios de ese país.

Las sospechas de algunos familiares sobre irregularidades en el servicio llevaron a realizar la toma de la zona restringida. Y lo lograron. Todo se descubrió cuando un padre destapó el cofre, donde supuestamente estaban las cenizas de su bebé de ocho meses.

Dentro, no había nada. "Yo por simple curiosidad la abrí y, cuando la abro, me doy cuenta que está vacía, entonces reclamo y me dicen 'ya, dame la cajita y la lleno con las cenizas".

Otras siete personas que se encontraban en el lugar a la espera de las cenizas de sus familiares escucharon lo sucedido y reclamaron acceder a los hornos para constatar el proceso.

Los encargados negaron el acceso, lo que caldeó los ánimos de los familiares, quienes decidieron ingresar a la fuerza.

Engaño e indignación

Dentro, el espectáculo provocó indignación. Había un saco con cenizas y una palita, en un mismo horno se estaban incinerando varios cuerpos. Otros cadáveres los dejaron en el suelo.

Los presentes lograron grabar todo y en minutos el hecho se hizo público. Mientras esto sucedía, los trabajadores desaparecieron del lugar. Los administradores declararon a medios locales que no dieron ninguna orden sobre realizar incineraciones colectivas.

Se espera el pronunciamiento de la Beneficencia de Lima, entidad que está a cargo del crematorio del cementerio El Ángel. Oficialmente se asentaron ocho denuncias por los hechos de este martes en el distrito El Agustino de la capital peruana.

La administración derivó en los empleados del crematorio la responsabilidad en el manejo de los cuerpos. Uno de los trabajadores quedó detenido.