Una familia de la zona de Quilmes, en Argentina, se encuentra destruida. Tras el asalto a su casa no solo perdieron artículos, si no que los ladrones se llevaron los objetos con mayor valor sentimental del hogar: las cenizas de sus hijas fallecidas.

El dramático asalto se dio a conocer, luego de que la madre de las mellizas escribiera un mensaje a los ladrones, a través de su cuenta de Facebook, en el que pide “por favor” que le regrese los cofres: “Ofrezco recompensa, por el amor de Dios, es lo único que me dieron de mis bebés, hace poco me las entregaron. Por favor, te pido que la devuelvas. Me vas a matar en vida así”, escribió.

Los ladrones se llevaron “plata del alquiler, netbook, perfumes y hasta la garrafa”, sin embargo lo único que quieren que le regresen son las cenizas de sus hijas: “Mis melliz, no había necesidad”.

Lo único que le quedó a Celeste fue una ecografía 3D de las niñas que a principio de este mes murieron cuando aún estaban en su vientre. Su dolor ha sido tan grande, que no dudó en hacer público lo que estaba ocurriendo: “Se llevaron los cofrecitos de las mellizas”, esto junto a una postal que se ha viralizado en las redes sociales.

Foto Facebook

La pérdida de las mellizas

Jazmín y Anissa eran los nombres de las mellizas. El cofre de cada una de ellas reposaba en la habitación que sus padres habían preparado para ambas. Ha sido tal su desesperación que en ningún momento se han referido a la pérdida material ya que el foco está puesto en recuperar las cenizas de sus hijas.

“Por favor, a ustedes les hablo, devuelvan los dos cofrecitos de esas bebés, los papás solo tienen esa ecografía y las cenizas. A los que entraron y se llevaron las cosas, ¿saben algo? Cuando un bebé muere en nuestra panza, como en el caso de esta chica, el hospital no nos da nada, ni sus pulseritas de identificación, nada. Sólo vivimos de recuerdos”, destacó una mujer, que también compartió en su muro el relato de la desesperada madre.

La publicación se ha viralizado por la zona, y muchos aseguran estar buscando lo cofres para ser devueltos a sus dueños.