Danny Wakefield es un hombre trans de 38 años y el pasado sábado 28 de noviembre dio a luz a su primer bebé a quien nombró Wilder Lea.

La historia de Danny, quien vive en el estado de Washington, Estados Unidos, dio la vuelta al mundo y conmovió a sus seguidores en redes sociales. "Nunca me he sentido más poderoso y orgulloso en toda mi vida", declaró el nuevo padre.

Danny mostró todo el proceso de su embarazo en su cuenta de Instagram (@dannythetransdad), por lo que el momento del parto era esperado tanto por él, su familia y más de 47 mil seguidores.

Parto de más de 10 horas

En la primera publicación tras el parto, Danny aparece sosteniendo a Wilder, quien se queja levemente. Allí Danny contó que el parto fue en su casa en una piscina para dar a luz, tras un trabajo de parto de 10 horas y 30 minutos de pujar. "¡Soy finalmente un papá oso!", dijo Danny.

"Dar a luz fue la experiencia más dolorosa y poderosa de mi vida. No dejes que el video te engañe, no pensé que pudiera hacerlo. De hecho, solo recuerdo haber dicho una y otra vez "No puedo hacer esto". Pero los instintos naturales de mi cuerpo vencieron la duda sembrada en mi cerebro y lo hice porque este cuerpo es capaz de mucho más de lo que la sociedad me ha condicionado a creer", explicó Danny en una de las publicaciones posteriores.

"Dar a luz a mi bebé en casa en el agua fue el final perfecto para un embarazo tan desafiante... El impacto que este nacimiento ha tenido en mi alma es para siempre", agregó Danny.

Hace unos meses Danny informó que conoció el sexo de su bebé, pero que no lo daría a conocer porque "los genitales de mi bebé no lo definen". Es por esto que Wakefield solo reveló el nombre de Wilder Lea, bebé que nació pesando 3 kilos 280 gramos y midió 50,8 centímetros.

"El momento en que te escuche tomar tu primer aliento quedará grabado para siempre en mi corazón. Mi vida ha cambiado para siempre", dijo Danny en otras de sus publicaciones.