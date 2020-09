Una conmovedora historia se ha hecho viral en las redes sociales y el protagonista es Chester, un perro de Andahuaylas, Perú. Según revelan los medios, la dueña de la mascota murió a causa del coronavirus, por lo que se quedó desamparado en la calle y ahora pide que “por favor” lo adopten.

La mujer se dedicaba a la venta ambulante cerca de un mercado, lugar que durante días fue el paradero obligado del can, quien tenía la esperanza de volver a encontrarla, consignó Caracol en su portal.

Ese día nunca llegó, por lo que cercanos le hicieron un cartel donde pedía ayuda de adopción: "Hola, me llamo Chester, ayúdame por favor. Mi dueña falleció de Covid-19 y no tengo a dónde ir. ¡No me ignores!", dice el letrero colgado en su cuello.

#Viral #Perú 🇵🇪 Un perro se queda sin hogar luego de que su dueña falleciera de covid-19.

Su dueña, una mujer que trabajaba como vendedora ambulante, falleció de covid-19 y ahora Chester, espera tener un hogar. pic.twitter.com/MC2RnnCzCt — El Periodista +504 (@ElPeriodista504) September 7, 2020

Perrito rescatado

El caso se viralizó en redes sociales y fue la organización ‘Huellitas Felices’, quien fue a su rescate. En el lugar, los mismos vendedores del mercado revelaron que no tomaban al perrito por miedo a un contagio de coronavirus, aunque los expertos han dejado claro que animales no transmiten la enfermedad.

La fundación se hizo cargo de Chester y logró conseguirle un hogar temporal porque estaba "muy deprimido y se enfermaba porque no se alimentaba bien". La organización también está practicando exámenes médicos ya que, le diagnosticaron anemia crónica y, al parecer, deberán operarlo por un glaucoma que tiene en uno de sus ojos.

“La buena noticia es que ya tiene también una persona que desea adoptarlo y hacerse cargo de toda su recuperación”, contaron los responsables de ‘Huellitas Felices’, quienes gestionan labores para encontrarle familia a las mascotas abandonadas o en situación de calle.