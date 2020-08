¿Qué pasó?

Dos meses después de haber despegado rumbo hacia la Estación Espacial Internacional, este domingo regresó a la Tierra la cápsula del SpaceX, tripulada por dos astronautas estadounidenses.

La nave -que trasladaba a Bob Behnken y Doug Hurley- había comenzado ayer su retorno a nuestro planeta.

Regreso de los astronautas

La acción se produjo en el Golfo de México y terminó por sellar con éxito la misión tripulada de la empresa espacial en asociación con la agencia NASA.

"Bienvenidos a la Tierra y gracias por haber volado con SpaceX", anunció el director de vuelo a los astronautas, que respondieron inmediatamente.

The four main parachutes have deployed. #LaunchAmerica pic.twitter.com/Ctu4v7hbMw — NASA (@NASA) August 2, 2020

La cápsula Crew Dragon Endeavour amerizó (cayó al agua) frente a las costas de Pensacola, Florida, y aparentemente sin sufrir daños tras atravesar la atmósfera terrestre, según se mostró en imágenes transmitidas en directo.

"Thanks for flying @SpaceX."



📍 Current Location: Planet Earth



A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3 — NASA (@NASA) August 2, 2020

El regreso de la tripulación fue, incluso, celebrado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que "es maravilloso tener a los astronautas de la NASA de vuelta en la Tierra tras una muy exitosa misión de dos meses. ¡Gracias a todos!".

.@AstroBehnken and @Astro_Doug have been lifted out of the water and are aboard the Go Navigator. Welcome home. #LaunchAmerica pic.twitter.com/gjqUcLMy8X — NASA (@NASA) August 2, 2020