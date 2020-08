¿Qué pasó?

La escotilla de la cápsula de SpaceX fue cerrada este sábado y comenzó el proceso de retorno a la Tierra de dos astronautas estadounidenses que permanecieron dos meses a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS), informó la NASA.

La partida de la nave

"La escotilla de Crew Dragon ha sido sellada con vistas a su partida", publicó la agencia estatal de EE.UU durante esta jornada.

El transbordador que traslada a Bob Behnken y Doug Hurley debe ser despresurizado. Su puesta en marcha sigue prevista para las 23H34 GMT y su amerizaje el domingo en el Golfo de México hacia las 18H41 GMT.

It was an honor and privilege to be part of Expedition 63. Thanks to @Astro_SEAL, Anatoly, & @ivan_mks63 for making our stay on @Space_Station an incredible experience. Now it's time to finish our DM-2 test flight in order to pave the way for future Dragon crews. Go Endeavour! https://t.co/9zTMPhc7kw — Col. Doug Hurley (@Astro_Doug) August 2, 2020

¿Cuándo ocurrió el despegue?

La acción se llevó a cabo el sábado 30 de mayo de este año, cuando los astronautas se trasladaron a bordo de la cápsula Crew Dragon a eso de las 15:00 horas de nuestro país.

El hecho representó un hito histórico al ser la primera vez que una empresa privada lleva astronautas hacia la Estación Espacial Internacional.

Además, se trató del primer lanzamiento que se realiza en Estados Unidos desde 2011, hace casi una década.

La situación contó con la presencia del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó el exitoso despegue como algo "increíble".

