La tarde de este sábado se realizó con éxito el lanzamiento del cohete Falcon 9, el cual en su cápsula lleva a bordo a dos astronautas.

Desde la plataforma A-39 en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, en el estado de Florida, y con la presencia del presidente Donald Trump, se efectuó el lanzamiento de la misión Demo 2.

Pasada las 15:00 horas de Chile, la misión en conjunto entre la NASA y la empresa privada SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, emprendió su camino rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI).

The @SpaceX #CrewDragon launched at 3:22pm EST today with @Astro_Doug & @AstroBehnken onboard. It will dock to the space station Sunday about 2:27pm. #LaunchAmerica https://t.co/pfTdcoVqiN pic.twitter.com/eQjpDUjeXQ