Un estudio realizado por la fundación AHF de Argentina, realizado a 647 personas en todo el país, arrojó que el 43% de las parejas que quedaron aisladas, rompieron la cuarentena para tener relaciones sexuales. De este porcentaje, la mitad fueron mujeres de entre 20 y 39 años de edad, quienes se encontraron con sus parejas, a pesar de tener que violar la normativa de gobierno.

Más de 100 días de confinamiento van en Argentina y esto ha generado ansiedad y estrés entre la población. Sobre todo, entre las parejas que no viven juntas y quedaron aisladas una de la otra.

A pesar de las videollamadas, los mensajes y las postales que se han podido enviar a través del móvil, muchas de ellas no aguantaron la relación a “larga distancia” y decidieron salir de cuarentena, en busca de un encuentro amoroso.

Deseo sexual en tiempos de pandemia

El estudio reveló que el aumento del deseo casual sigue siendo parte del día a día, a pesar de las medidas de confinamiento que iniciaron en el país trasandino en el mes de marzo. En la investigación, se confirmó que durante la cuarentena, el 58% de las personas tuvo sexo con una pareja estable. Pero también hubo un 20% que se encontró con una pareja ocasional y hasta un 6% que se arriesgó para intimar con un desconocido.

“Empezaron los adolescentes. Lo primero que empecé a recibir fueron comentarios de los padres de chicos que estaban noviando y les rompían la cabeza para que los dejaran salir y encontrarse con sus novios o novias. Así fue que muchos de estos padres establecieron que la novia o el novio viviera un tiempo en su casa. Se estableció una especie de mini convivencia”, dijo el doctor Walter Ghedin, sexólogo consultado por el diario Clarín.

“Eso mismo empezó a aparecer con los adultos que habían quedado separados y empezaron a frecuentar la casa del otro y a quedarse en la casa del otro. Es lo que yo sigo viendo. Están saltando de casa a casa para encontrarse”, añadió Ghedin.

Pero estos no son los únicos encuentros, ya que, también está presentándose casos de personas que se conocieron virtualmente y que “movidos por el deseo y las ganas” han decidido romper la normativa, para encontrarse con su amor digital.

“Son muchos días”

Durante el primer mes de la cuarentena, estos hechos no eran frecuentes ya que las personas sexualmente activas, podían “aguantar” su deseo a través de videollamadas, mensajes, masturbaciones, etc. Sin embargo, con el paso de los días, estas técnicas perdieron efectividad: “En un momento aparecieron como una opción, pero después se vieron superados, porque no es lo mismo”.

“Son muchos días. Una masturbación virtual puede sostenerse un tiempo. Pero, después, la necesidad de estar con el otro fue despertando el deseo. Y también el hecho de encontrarse sexualmente en forma virtual estimuló las ganas de encontrarse en forma carnal. No es que quedó ahí”, enfatiza el doctor.

Cuidados en la intimidad y ante el Covid-19

Los comercios están cerrados y el desplazamiento para la compra de preservativos no ha limitado a estas parejas a mantener sus encuentros sexuales. En el estudio, existen cifras preocupantes ante la falta de protección sexual: Más de la mitad (el 56%) de los que rompieron el aislamiento no usaron siempre preservativos. Incluso, de ellos, hubo un 26% que dijo no ponérselo nunca.

En vista de estas altas cifras, Natalia Haag, directora de Testeo y Prevención de VIH de la fundación enfatizó al medio argentino, en la responsabilidad sexual de cada pareja: “El uso de preservativos es la manera más efectiva para prevenir el VIH, las ITS y los embarazos no planificados. Estos datos nos hacen temer un aumento de las infecciones post cuarentena”.

Asimismo, los expertos destacaron que no se puede olvidar el contagio de Covid-19 ya que los besos son un medio de contagio absoluto.

