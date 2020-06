¿Qué pasó?

La orden era una sola: Desalojar a las personas que estaban invadiendo el sector La Viga, ubicado en la zona rural de Cali, Colombia. Sin embargo, el policía que estaba a cargo de la diligencia se negó a hacerla, entregando de inmediato su arma de servicio para unirse a la lucha de la gente que clama por un techo digno.

Esta acción realizada por el funcionario Ángel Zúñiga Valencia, de la Policía Metropolitana de Cali, generó de inmediato cientos de reacciones, no solo en la institución, sino también en las redes sociales, donde aplaudieron su valentía por “unirse al fervor del pueblo”.

“Es un abuso a los derechos humanos”

Las razones del policía colombiano fueron viralizadas en las redes sociales, a través de un video que le tomaron en el lugar de los hechos. Allí, explica que no está de acuerdo con el desalojo y menos, con el abuso de poder por parte de las autoridades policiales: “Yo sé que me van a trasladar lejos pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. No les van a dar viviendas, no los van a reubicar, están abusando de los derechos humanos y estamos en cuarentena (...) A esa gente la van a dejar desamparada, sola”, recalcó el uniformado en el video.

Asimismo, dejó clara cuál era su misión como policía, destacando que nunca pensó en pasar por encima de los derechos de las personas: “Es algo injusto, yo soy policía, soy patrullero y en este momento yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos. Hagan lo que quieran conmigo, si quieren me salgo ya, échenme ya. Llevo 10 años de patrullero y esto es un abuso”, enfatizó.

Este es el patrullero de la Policía Metropolitana de Cali, que se negó a participar en un operativo de desalojo en la ribera del río Pance. Entregó su arma de dotación y su radio. Escúchelo. pic.twitter.com/OqsiMp0Tjb — josé marulanda (@marulojose) June 9, 2020

¿Cómo reaccionó la Policía de Cali?

Según información recaudada por Caracol Tv, el brigadier general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, entendió el sentimiento de Zúñiga, pero afirmó que él desacató una orden directa, dada por sus superiores.

“Nunca perdemos nuestra condición humana, pero frente a una orden legítima, expedida por la autoridad judicial, no tenemos otro camino que garantizar el cumplimiento. El policía no puede incurrir en omisión o extralimitación del cumplimiento de su deber”, dijo el oficial sobre lo ocurrido.