Se trata de Carmela Hontou, conocida diseñadora uruguaya, quien al parecer estuvo de viaje en Milán, Italia, y contrajo coronavirus. A pesar de esto, Hontou no hizo cuarentena y prefirió asistir a la boda de una amiga de ella en la ciudad de Carrasco, donde habían otras 500 personas reunidas. Esta actitud irresponsable generó cientos de críticas en las redes sociales.

A pesar de haber viajado dos veces a Europa en las últimas semanas y haber presentado algunos síntomas de coronavirus: Fiebre, tos seca y algunos dolores, Hontou se hizo presente en la celebración y esto generó de inmediato crisis colectiva entre los que compartieron con ella sin saber que estaba contagiada con el Covid-19.

El exámen dio positivo

Hasta el viernes pasado, Uruguay no tenía casos de Covid-19 pero recientemente se conocieron los primeros seis. Ahora Hontou, de 57 años, permanece en su casa y es duramente criticada por su irresponsable actuar, mismo que pone en peligro a miles de personas.

A pesar de eso, la diseñadora se defiende, asegurando que le informaron del virus luego de haber asistido al matrimonio.

El Ministerio de Salud Pública uruguayo contactó a quienes comenzaron a sentirse mal luego de haber asistido a la misma boda para que realicen la cuarentena, cosa que Hontou no realizó apenas se bajó del avión.

“La gente cree que fui a un casamiento a expandir un virus”

Los ataques en contra de Carmela Hontou no se detienen en las redes sociales. Es por eso que la diseñadora habló con Infobae a quienes les recalcó que “Me siento mejor, aunque toda esta repercusión fue muy fea, la gente piensa que fui a un casamiento a expandir un virus, y no fue así"”, dijo al respecto.

A finales de enero la diseñadora viajó a Milán y a Madrid por proyectos laborales, al parecer fue en estas ciudades donde contrajo el virus que se llevó de vuelta a Uruguay donde los casos siguen elevándose.

Hontou negó haberse sentido mal durante el evento y mucho menos haber estornudado frente a la gente: "¡Mentira! Nunca estornudé en el casamiento. Yo no estornudo casi nunca, la verdad. La broma fue porque venía de Europa y me decían 'ché, ¿vos no tendrás el coronavirus?'", palabras que se tomó con humor pero que se convirtieron en reales rápidamente.

