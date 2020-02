"El infierno tiene años". Así describe la activista y periodista Frida Guerrera la masacre de la que son víctimas cientos de mujeres en México. El femicidio se ha convertido en una verdadera plaga cada vez más difícil de exterminar.

Transcurría el 2016 cuando Verónica Villalvazo (su nombre real) se convirtió en la voz de muchas familias, que clamaban al estado mexicano justicia por los crímenes a sangre fría cometidos en contra de sus seres queridos.

Desde ese momento no sólo comenzó a denunciar e investigar los feminicidios en ese país, también inició una campaña permanente mediante su sitio web "El Blog de Frida", su espacio "La columna rota" y sus redes sociales, especialmente Twitter. Labor que le ha costado unas tantas amenazas de muerte.

Guerrera, igualmente, es autora de #Niunamás, libro que muestra numerosos casos de feminicidios y en el que narra experiencias con personas cercanas y que, lamentablemente, fueron brutalmente asesinadas.

- ¿ En qué momento pasó de sólo documentar los femicidios a convertirse en una activista y hasta en contención para las familias víctimas de estos crímenes?

- Tengo 13 años haciendo comunicación. Y específicamente del feminicidio desde el primer minuto hasta el último. En el 2016, empecé a documentar las notas que salían o salen en la prensa, pero como comunicadora; mi única labor era documentar(...). Mi papel se comienza a convertir en más activo cuando me doy cuenta de la falta de respuesta de las autoridades. Y el caso de Lupita, conocida como "Calcetitas rojas" terminó de convencerme de que tenía que acompañar a estas familias. Creé un chat que llevar por nombre "Voces de la ausencia" y también es una manera de comunicarme y conocer casos de feminicidio.

- ¿ El caso de Lupita ha sido el que más te ha impactado?

- El caso de Lupita, asesinada en 2016, me impactó mucho. A la niña no la reclamaba nadie una vez que fue encontrada muerta. Le solicité a Estado de México que me diera la imagen de la cédula que iban a hacer ellos, -la pequeña no fue registrada cuando nació-, y ni me pelaron. No me contestó la fiscal de feminicidios, así que comienzo con mi propia investigación, sin muchos medios y con mis propios recursos y después de ocho meses damos con la familia y los asesinos, que fueron su madre y el novio de ésta.

Políticas de Estado

El pasado 14 de febrero, durante el acostumbrado punto de prensa que ofrece el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la activista se hizo sentir con contundencia e increpó al mandatario sobre las casi inexistentes políticas de protección a las mujeres mexicanas.

"¿Cuál es la postura del Presidente hacia nosotras las mujeres? ¿Si de verdad se va a hacer algo y no nada más va a ser simulación?... Son miles y miles de familia buscando justicia para sus hijas y que no se quede en el pasado”, le reprochó la periodista.

- Recibiste mucho apoyo luego de increpar al Presidente, pero también rechazo por tu intervención, ¿qué pasa con este gobierno y con los anteriores?, ¿por qué no se han generado políticas contundentes sobre esta realidad?

- Justo lo que está pasado en este gobierno, ha pasado en los anteriores, y voy a dejar muy claro: yo no soy enemiga del gobierno. Si hubiese tenido la oportunidad de cuestionar a cualquier otro Presidente, lo hubiera hecho. Creo que el ejercicio es bueno, habla bien de una democracia en el país.

El feminicidio es un tema de responsabilidad de la CONAVIM (Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres); no entiendo para qué está la institución. ¿Para qué fue creada esta comisión?, ¿para qué existe la fiscalía que fue creada por la violencia contra la mujer y la trata de personas?, no hacen nada. Si ellos no quieren intervenir, entonces, ¿quién lo hace?

- El pasado 18 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el aumento de las penas por el delito de feminicidio y abuso sexual, ¿ crees que es el castigo justo para quienes asesinan y atacan a mujeres?

- Estos 65 años que dieron no debería ser el máximo. La verdad no estoy a favor de eso que aprobaron. Se pueden dar sentencias muchísimas más altas. El estado mexicano ha logrado sentencias vitalicias (cadena perpetua). He acompañado sentencias como la de Lupita donde se sentenció a sus asesinos a 88 años (...). Lo que están haciendo no es nada nuevo, ya están tipificados (en la ley) los años que deben pagar en la cárcel los sujetos que cometen feminicidios. Lo que tienen que hacer (el Estado) es que de verdad haya una legislación para esta situación. Que las carpetas de cada uno de los casos estén integradas para para que los jueces tengan todos los elementos para dar sentencias contundentes. También se debe homologar el delito de feminicidio en todo el país porque, por ejemplo, Chihuahua, sigue sin querer aceptar este delito.

2020: el más violento

De acuerdo a la periodista y activista, este 2020 inició como el año más violento. Durante su entrevista con Meganoticias, informó que la cifra había aumentado. "Esa cifra que di, y ahora sale mucha gente diciendo que la investigó, que no creo, fue de casos presentados hasta el 14 o 15 de febrero. Ayer ( 19 de febrero) actualicé mi blog y ya llevamos 290 feminicidios, de esos 123 cometidos contra menores de 14 años", alertó.

- ¿Cuándo se le escapa de las manos al Estado mexicano esta situación?

- Creo que no escuchamos a Ciudad Juárez. Desde hace mucho las mujeres de aquel momento no estaban gritando que algo estaba pasando y no la escuchamos. Esto es un tema de años y años de impunidad. El mensaje (de los gobiernos) para ellos (los asesinos) fue muy claro: 'puedes hacer lo que quieras, asesinarla enterrarla, desenterrarla, comertela, lo que sea y nosotros no vamos hacer nada'. Entre 1993 y 2008 en esta ciudad más de 500 mujeres fueron asesinadas, convirtiendo a la localidad fronteriza con los Estados Unidos como la más violenta de México.

- ¿Has recibido algún tipo de amenaza por ser activista y seguir de cerca los casos de feminicidio?

- He recibido todo tipo de amenazas. De hecho, estoy adherida a un mecanismo de protección, defensores y periodistas federal. Tengo medidas de protección que he tenido , prácticamente, queforzar a la casa de Gobierno a que me las otorguen, pues para ellos no hay riesgos. Para ellos es como: 'no, no la vana a matar, quién la va a querer a matar' (...). He recibido también amenazas de muerte a mi familia y a las familias que acompaño.

- ¿Consideras que tu labor ha permitido que esta realidad se conozca en otros países del mundo?

- En todos estos años, nunca, jamás, había estado el tema del feminicidio tan posicionado ni en las agendas públicas ni en las agendas políticas de este país. Qué bueno que a nivel internacional logramos que por primera vez nos voltearan a ver en un tema tan emergente y que lleva tantos años. Ojalá que no sea una llamarada y que no sea utilizado nada más para golpear a un gobernante, sino para que la verdad y las cosas cambien y que esto se detenga; que no se oviden de la justicia que tienen pendiente con miles de familias.

- ¿Crees que esta realidad va a cambiar?

- Hasta que no hayan jueces, policías, funcionarios del Ministerio Público capacitados y con perspectiva de género, no se va poder hacer justicia a las miles de familias que la están esperando. Y si las instituciones que se supone que están creadas para prevenir la violencia de género no hacen nada, esto no va a parar. Hay varias de ellas que debería estar trabajando entorno al tema y no lo hacen.