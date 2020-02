La ola de femicidios que viene arrastrando a cientos de mujeres en México pareciera que cada vez toma más fuerza. El asesinato de Fátima Cecilia Aldrighett Antón y el de Ingrid Escamilla terminaron de despertar la indignación de miles de ciudadanos de ese país, especialmente de la población femenina, que exigen al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que tomé acciones contundes y específicas para terminar esta violencia.

Los detonantes

En los 49 días que han transcurrido de 2020, se han contabilizado más de 260 femicidios según informó la periodista y activista mexicana Frida Guerrera; la misma que el pasado viernes 14 de febrero increpó al mandatario sobre las políticas para proteger a las mujeres de ese país.

"¿Cuál es la postura del Presidente hacia nosotras las mujeres? ¿Si de verdad se va a hacer algo y no nada más va a ser simulación?... Son miles y miles de familia buscando justicia para sus hijas y que no se quede en el pasado", preguntó Guerrera a AMLO, luego de dar a conocer la fatídica cifra.

Foto: El Universal de México.

Si bien es cierto que la estos números genera indignación, el detonante para cuestionar las políticas del Presidente y del gobierno mexicano fue el asesinato de Ingrid y, posteriormente, el de la pequeña Fátima, dada la conmoción que causó en la población.

Ante la seguidilla de críticas, el mandatario sólo se ha limitado a afirmar que están trabajando para atender las causas. Específicamente, sobre el caso de Fátima afirmó que no quedará impune.

"Ya me manifesté, estamos en contra de feminicidio. Estamos haciendo cosas todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. No estoy metiendo la cabeza en la arena. No estoy evadiendo mi responsabilidad. No es la política del avestruz", respondió AMLO a Frida Guerrera.

Creación de una Fiscalía especializada

Debido a las innumerables críticas, provenientes especialmente del movimiento feminista de ese país, López Obrador manifestó, el martes 18 de febrero, estar de acuerdo con la creación de una fiscalía especializada que atienda los casos de femicidio, no obstante aclaró que le corresponde a otras instancias del gobierno.

"Eso corresponde a los congresos estatales, a los congreso federales, corresponde al gobierno de lo estados, a la fiscalía general y yo lo veo muy bien. Todo lo que se haga para conseguir la paz y la tranquilidad lo vemos muy bien y vamos a seguir ayudando en todo", afirmó durante una encuentro con medios de comunicación mexicanos.

El presidente @lopezobrador_ dice sí a crear fiscalía para atender feminicidios, pero aclara que no le corresponde.



"AMLO feminicida"

El martes 18 de febrero decenas y decenas de mujeres en México se hicieron sentir frente al Palacio Nacional, en Ciudad de México. ¿La petición? Exigir justicia por los recientes femicidios ocurridos en el país.

Entre la multitud, muchas de ellas rayaron las paredes del lugar con la frase "AMLO feminicida" y en unos 80 metros de la fachada del Palacio Nacional escribieron: "Tienes el poder, eres el presidente, demuestra que te importamos", gritó una de las manifestantes pidiendo a las autoridades que cuiden a las mujeres porque las "están matando", según reseñó elperiodico.com.

Foto: Reuters.