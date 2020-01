ONU tras muerte de Soleimani por operación de Estados Unidos: "El mundo no puede permitirse otra guerra en el Golfo"

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, se refirió al asesinato del general iraní Qasem Soleimani, quien murió por un ataque estadounidense en Bagdad.

Cabe recordar, que tras el ataque el Consejo Supremo de Seguridad Nacional prometió vengar la muerte del general Qasem Soleimani "en el momento y lugar apropiados".

.@antonioguterres deeply concerned with recent escalation in the Gulf.

This is a moment in which leaders must exercise maximum restraint. The world cannot afford another war in the Gulf.

Full @UN_Spokesperson statement: https://t.co/bpVAcbgoAZ