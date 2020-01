Irán a EE.UU. por muerte del general Soleimani: "No escapará fácilmente de las consecuencias"

View this post on Instagram

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó a través de #Twitter el porqué decidió dar la orden de terminar con la vida del general iraní Qasem #Soleimani. En ese sentido, el mandatario aseguró que el general estaba conspirando para matar a "muchos más" estadounidenses. Además, aseguró que muy pocas personas lamentan la muerte porque era temido y odiado por el pueblo de ese país: "No están tan tristes ¡Deberían haberlo sacado hace muchos años!", sostuvo.